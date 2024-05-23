Жители дома на Псковской, 19 обсудили ремонт двора

[ Общество ]

С начала апреля депутаты Законодательного собрания области и городской Думы, представители подрядчика и Центра по работе с населением проводят встречи с жителями, где обсуждают все детали предстоящих работ.

Накануне такая встреча прошла на Псковской, 19. С жителями встретились зампредседателя ЗСО Роман Заварин и заместитель председателя городской Думы Сергей Никулин.

Жители еще раз ознакомились с проектом, определились с местами расположения парковок и тротуаров, контейнерных площадок, решили, какие старые деревья можно убрать.

«Обсудили с представителем УК «Союз» вопросы, которые не вошли в реализуемый проект. В частности, управляющая компания к окончанию ремонта двора приведёт в порядок входную группу дома, выровняет газон, уберет неиспользуемые конструкции и покрышки. Благоустройство должно быть комплексным. Жители, в свою очередь, решили осенью высадить саженцы деревьев», - отметил по итогам встречи Сергей Никулин.

Работы во дворе начнутся в ближайшие дни.

Напомним, что ремонты дворовых территорий являются частью «Народной программы».

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ремонт дворов Вологодская городская дума
 

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