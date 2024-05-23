Вологжане завоевали две бронзы первенства России по кикбоксингу

Вологжане завоевали две бронзовые медали первенства России по кикбоксингу, которое прошло в Каспийске 16 - 22 мая.

В соревнованиях участвовало более 2300 спортсменов из 76 регионов России в возрасте от 7 до 18 лет. Вологодскую область представляли кикбоксеры Школы боевых искусств Илья Выжлов, Егор Бурлов, Матвей Кощеев и Кирилл Рушманов.

Два спортсмена - Матвей Кощеев и Кирилл Рушманов заняли 3 места в своих весовых категориях и вошли в состав сборной России.

Как написал в своих соц-сетях тренер спортсменов Даниил Бороздин, «для кикбоксинга Вологды это первые медали с первенства России за столь короткий промежуток работы. Есть над чем работать, цель поставлена, уверенно будем идти к ней».