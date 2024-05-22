Работники закрывающегося хлебозавода под Чагодой будут трудоустроены

Все работники Сазоновского хлебозавода Чагодощенского округа будут трудоустроены. Об этом было заявлено сегодня на оперативном совещании в правительстве региона.
Ранее, напомним, глава округа Александр Косенков заявил о закрытии хлебозавода. По его словам, владелец предприятия – Областное потребительское общество предпринимало попытку вывести хлебозавод на уровень рентабельности, однако качество продукции продолжило падать, а спрос на нее не увеличился.
«По данным на конец мая этого года, предприятие работало на 30% от мощности, выпекая 18 тонн хлебобулочных изделий в месяц. Собственником принято решение о работе хлебозавода до 18 июля. Далее предприятие будет выставлено на продажу», - сообщил Косенков на своей странице в соцсетях.
В последнее время на хлебозаводе числилось 37 работников. Как сегодня заявил заместитель губернатора Вологодской области Юрий Умеренко на оперативном совещании в правительстве региона, все работники будут трудоустроены.
«Хлебозавод реанимировать не получится. У нас есть пофамильный список всех работников предприятия. Совместно с департаментом труда и занятости населения и главой округа мы отработали, кто и куда идет работать. До конца недели глава муниципалитета должен провести встречу с работниками и спросить, какая помощь им нужна адресно. Итог будет известен к пятнице», – пояснил Юрий Умеренко.