Работники закрывающегося хлебозавода под Чагодой будут трудоустроены

Все работники Сазоновского хлебозавода Чагодощенского округа будут трудоустроены. Об этом было заявлено сегодня на оперативном совещании в правительстве региона.

Ранее, напомним, глава округа Александр Косенков заявил о закрытии хлебозавода. По его словам, владелец предприятия – Областное потребительское общество предпринимало попытку вывести хлебозавод на уровень рентабельности, однако качество продукции продолжило падать, а спрос на нее не увеличился.

«По данным на конец мая этого года, предприятие работало на 30% от мощности, выпекая 18 тонн хлебобулочных изделий в месяц. Собственником принято решение о работе хлебозавода до 18 июля. Далее предприятие будет выставлено на продажу», - сообщил Косенков на своей странице в соцсетях.

В последнее время на хлебозаводе числилось 37 работников. Как сегодня заявил заместитель губернатора Вологодской области Юрий Умеренко на оперативном совещании в правительстве региона, все работники будут трудоустроены.