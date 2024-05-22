Бывшего главного архитектора Сокольского округа будут судить за взятку

Бывший главный архитектор Сокольского округа Людмила Вавиленко в ближайшее время окажется на скамье подсудимых. Сегодня региональное управление следкома заявило о завершении расследования уголовного дела в отношении чиновницы.

Бывший начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Вавиленко обвиняется в получении взятки в крупном размере, а ее знакомая - в даче взятки должностному лицу в крупном размере.

«По версии следствия, руководитель подразделения сокольской администрации, уполномоченной на выдачу документов гражданам, разрешающих строительство, в период 2019-2023 г.г. за получаемые от своего доверенного лица денежные средства в виде взятки, оформляла документы о соответствии параметров индивидуального жилищного строительства предельным разрешенным нормам и правилам. Всего в указанный период времени фигурантка получила свыше 300 тыс. рублей», - рассказали в региональном управлении следственного комитета.

Ранее по настоянию прокуратуры Вавиленко была с должности с формулировкой «в связи с утратой доверия» и отправлена под домашний арест.

Взятка была выявлена сотрудниками ФСБ, после чего в отношении Вавиленко было возбуждено уголовное дело.

В ходе расследования допрошено более 330 свидетелей, обнаружен, изъят и проанализирован большой объем документации, подтверждающий противоправность совершенных действий. На имущество бывшего должностного лица, расположенного на территории города Сокола и в Сокольском округе в виде земельного участка, жилого и нежилого помещений, наложен арест на сумму свыше 400 тыс. рублей, - также уточнили в региональном управлении следкома.

В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд.