Владимир Путин присвоил звание Ирине Филимоновой

Владимир Путин присвоил звание «Заслуженного деятеля искусств РФ» художественному руководителю Театра для детей и молодежи Череповца Ирине Филимоновой. Официальная информация о присвоении звания появилась на сайте Кремля, - сообщает портал GorodVo.

Как указано в сообщении, награда присвоена «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

На официальном сайте череповецкого Театра для детей и молодежи указано, что художественный руководитель и режиссер Ирина Филимонова уже имеет звание Заслуженного работника культуры РФ.

Театр для детей и молодежи Череповца был создан в 2020 году после слияния двух театров – детского музыкального и театра «ЗнакЪ».