Семь межрайонных спасательных подразделений будут созданы в Вологодской области

[ Общество ]

Семь межрайонных поисково-спасательных подразделений будут созданы в Вологодской области. Сегодня на оперативном совещании в правительстве региона врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов анонсировал новую программу из «Стратегии 2.0» - «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. На создание спасательных подразделений в течение 5 лет будет выделено более 165 млн рублей.

«На заседаниях правительства области мы анонсируем новые программы из «Стратегии 2.0». Очередной проект, который будет реализовываться в рамках «Стратегии» – это «Безопасность при чрезвычайных ситуациях», - пояснил Георгий Филимонов.

Уже в этом году поисково-спасательные подразделения будут созданы в Тотемском и Кич-Городецком округах, которые смогут перекрыть территорию пяти округов.

В 2025 году аналогичная структура появится в Вожегодском, Верховажском и Харовском округах. Они также смогут прикрывать 5 округов. В 2026 году в Вашкинском и Усть-Кубинском округах создадут отряды, которые будут прикрывать 4 округа.

С учетом того, что в настоящее время на территории региона уже работают 10 муниципальных аварийно-спасательных формирований и 4 поисково-спасательных отряда в составе аварийно-спасательной службы, к 2026 году удастся прикрыть всю территорию Вологодской области от чрезвычайных ситуаций.

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