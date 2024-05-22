Троллейбус №4 не будет заезжать на привокзальную площадь Вологды

Вологодский троллейбус №4 временно не будет заезжать на привокзальную площадь. Это связано с работами по реконструкции площади, которые начнутся уже 24 мая.

В связи с тем, что на площади во время реконструкции будет демонтирована контактная сеть, изменится схема движения троллейбуса. Как пояснили в пресс-службе администрации города, после спуска с Горбатого моста троллейбус проследует сразу к остановке «Гостиница «Вологда», минуя петлю через привокзальную площадь.

Сообщается, что для городских автобусов ограничений в движении не будет и их маршрут движения не изменится.

Работами по реконструкции площади Бабушкина будет заниматься московское ООО «ЦМПТ». Работы будут проводиться в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Цена контракта реконструкции площади имени Бабушкина - более 151 млн рублей. Сроки окончания работ 25 октября 2024 года.