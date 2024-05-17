В Великоустюгском округе мужчина получил ожоги, пытаясь потушить пожар

[ Происшествия ]

Инцидент произошел вчера, 21 мая, около 15:30 в деревне Подсосенье Великоустюгского района. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Вологодской области.

62-летняя хозяйка участка пояснила, что она вместе с 44-летним племянником занималась уборкой. Мужчина сложил мусор в металлическую бочку и поджег, сам же занялся ремонтом крыльца дома, расположенного на участке. Из-за сильного ветра искры из бочки вылетели на сухую траву неподалеку. Дачник попытался сам потушить огонь, в результате чего получил ожоги.

На место происшествия выехали 3 единицы техники и 9 огнеборцев. Пожар удалось потушить на площади 15 квадратных метров.

Теги:
получил ожог лесные пожары неосторожность
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Вологодской области
 

Последние новости

В Великоустюгском округе мужчина получил ожоги, пытаясь потушить пожар
28 мая врио губернатора зачитает отчет Законодательному собранию области
Еще один подмосковный чиновник вошел в состав вологодского правительства
В Никольском районе лишенная прав водитель пострадала в ДТП, съехав в кювет
Вологжанка стала одним из победителей всероссийского конкурса «Лига экскурсоводов»
В 25 населенных пунктах Вологодчины появятся вышки связи
Учеников школы села Горицы будут учить управлять беспилотниками
Юный вологжанин завоевал бронзу «Кубка Балтики» по каратэ
На проект по сохранению ДЖК Вологды в этом году будет потрачено 27 млн рублей
Андрей Луценко заявил о мерах поддержки, которые будут приняты на предстоящей сессии