В Великоустюгском округе мужчина получил ожоги, пытаясь потушить пожар

Инцидент произошел вчера, 21 мая, около 15:30 в деревне Подсосенье Великоустюгского района. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Вологодской области.

62-летняя хозяйка участка пояснила, что она вместе с 44-летним племянником занималась уборкой. Мужчина сложил мусор в металлическую бочку и поджег, сам же занялся ремонтом крыльца дома, расположенного на участке. Из-за сильного ветра искры из бочки вылетели на сухую траву неподалеку. Дачник попытался сам потушить огонь, в результате чего получил ожоги.

На место происшествия выехали 3 единицы техники и 9 огнеборцев. Пожар удалось потушить на площади 15 квадратных метров.