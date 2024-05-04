28 мая врио губернатора зачитает отчет Законодательному собранию области

Во вторник, 28 мая, в 12:00 в КЗ «Русский дом» Георгий Филимонов обратится к депутатам на сессии Законодательного собрания.

Напомним, 31 октября 2023 года президент России назначил Георгия Филимонова врио губернатора Вологодской области.

В мероприятии примут участие не только депутаты областного парламента, но и представители общественных организаций, предпринимательского сообщества, высшей школы, молодежных объединений, федеральные гости и эксперты.

Георгий Филимонов отметил, что в первую очередь это будет послание, в том числе к жителям региона. Он обозначит ключевые направления деятельности правительства на ближайшие годы.

Кроме того, ожидается, что будут подведены промежуточные итоги работы нового состава правительства и лично врио губернатора.

Послание, которое пройдет в форме отчета перед Законодательным Собранием области, будет транслироваться в прямом эфире на официальном портале Правительства Вологодской области, в социальных сетях Георгия Филимонова и других пабликах региона.