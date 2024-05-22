Еще один подмосковный чиновник вошел в состав вологодского правительства

Мэр подмосковного города Одинцово Андрей Будков вошел в состав правительства Вологодской области. О новых кадровых назначениях рассказал врио губернатора региона Георгий Филимонов на оперативном совещании в правительстве.
По словам Филимонова, Андрей Будков будет работать полномочным представителем губернатора области, руководителем представительства области при президенте России в Москве.
«Очень важное назначение. Человек с колоссальным опытом административной, хозяйственной работы. Те, кто знает, что такое Одинцово, понимают, о чем я говорю», - прокомментировал новой назначение врио губернатора.