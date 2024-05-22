В Никольском районе лишенная прав водитель пострадала в ДТП, съехав в кювет

ДТП произошло вчера, 21 мая, около 23:30 на 3-м километре автодороги Никольск-Осиново на территории Никольского района, сообщает пресс-служба ГИБДД УМВД России по Вологодской области.

По предварительной информации, 30-летняя женщина, находясь за рулем автомобиля «Чери Тигго», не справилась с управлением и съехала в кювет.

В результате аварии водитель и ее 24-летний пассажир получили различные травмы и были госпитализированы.

Сообщается, что женщина лишена права на управление автомобилем. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказалась. Помимо этого, оба пострадавших не были пристегнуты ремнями безопасности.