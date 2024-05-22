Вологжанка стала одним из победителей всероссийского конкурса «Лига экскурсоводов»

Названы имена победителей всероссийского проекта «Лига Экскурсоводов». Финальный этап конкурса прошел в Москве на международной выставке-форуме «Россия». В номинации «Экскурсия без границ» в число победителей вошла представительница Вологодской области Вера Иванова из Бабаевского округа.

Более шести тысяч человек из разных регионов страны заявились на участие в «Лиге Экскурсоводов». Программа направлена на объединение профессионалов, готовых выступать в роли гидов или экскурсоводов, рассказывая о знаковых событиях, местах и уникальных исторических личностях. По итогам конкурса эксперты выбрали самые интересные экскурсионные маршруты, разработанные конкурсантами, и 1000 ярких историй для книги «Лучшие экскурсоводы России».

Награды получили 77 финалистов, а Гран-при – семеро лучших экскурсоводов из шести регионов России. Участники использовали разные форматы для своих итоговых экскурсионных проектов. В частности, конкурсанты создавали аудиогиды, разрабатывали тематические блоги, виртуальные экскурсии и даже подкасты.

Итоговый проект Веры Ивановой посвящен развитию инклюзивной среды. Вологжанка подготовила экскурсионную программу для детей с ограниченными возможностями здоровья. Вера Александровна не раз проводила такие экскурсии для ребят с ОВЗ в Бабаевском округе.

«Финал был потрясающим, он оставил очень много эмоций. Конкурс запомнился общением, интересно было посмотреть на опыт других участников. А на заметку взяла, например, опыт организации походов для детей и подростков с ментальными нарушениями», – рассказала Вера Иванова.

Все 210 финалистов программы «Лига Экскурсоводов» присоединятся к флагманскому проекту Знание.Лектор Общества «Знание» и сообществу проекта «Мастера гостеприимства» платформы «Россия – страна возможностей». Они также смогут представить свои туристические предложения в рамках программы Росмолодежи «Больше, чем путешествие». Еще одной наградой станет возможность пройти профильную программу повышения квалификации.