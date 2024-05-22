В 25 населенных пунктах Вологодчины появятся вышки связи

В Вологодской области стартовали подготовительные работы по установке вышек связи в 25 населенных пунктах. Села и деревни, которые будут обеспечены мобильной связью в 2024 году, выбрали жители народным голосованием на портале «Госуслуг».

«В этом году будет проведен высокоскоростной интернет в 25 населенных пунктах Вологодской области. Сейчас стартовали подготовительные работы по установке вышек связи – подобраны земельные участки и проведено радиопланирование. В ближайшее время будет утвержден график строительства объектов», – рассказал врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов.

Точки мобильной связи появятся в 17 муниципальных округах. В частности, в деревне Замошье Сокольского округа, деревнях Шокша и Самсоновская, в поселке Мирный Сямженского округа, деревне Королиха, селе Никольское Усть-Кубинского округа, деревне Тудозерский Погост Вытегорского района, селе Куность Белозерского округа, селе Демьяново, деревнях Сидоровское и Панфилово Грязовецкого округа, поселке Верхневольский Бабаевского округа, деревне Яковлевское Устюженского округа, поселке Северный Великоустюгского округа, селе Старое Междуреченского округа, селе Колкач Кирилловского округа, деревне Мегрино Чагодощенского округа, деревне Теребаево Никольского округа, деревне Песье Череповецкого района, деревнях Мосеево и Устье Тотемского округа, деревне Семениха, селе Михайловское Харовского округа, селе Троицкое, деревне Покровское Вашкинского округа.

В результате работ более 4 тысяч человек будут обеспечены высокоскоростным интернетом.

Работы проводятся в рамках федеральной программы «Устранение цифрового неравенства 2.0». С начала реализации программы более 8000 вологжан получили возможность пользоваться современными услугами сотовой связи.