Учеников школы села Горицы будут учить управлять беспилотниками

Ученики Горицкой средней школы Кирилловского округа будут обучаться управлению беспилотными летательными аппаратами. Как пояснили в администрации округа, школа стала единственной в округе, где учеников будут учить управлять БПЛА.

«К 1 июля в Горицкой школе будут оборудованы помещения для проведения внеурочных и дополнительных занятий по эксплуатации отечественных беспилотных летательных аппаратов. В настоящее время идёт ремонт двух ранее пустовавших помещений в здании начальной школы», – говорится в сообщении администрации округа.

В сообщении также указывается, что сами беспилотники, как и необходимое оборудование для обучения, уже поступило в школу. Занятия будут организованы в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы».

Как указано на сайте Горицкой средней школы, общее количество обучающихся в 2023-2024 годах составило 173 человека, из них в 5-9 классах – 99 учеников, в 10-11 классах – 11 учеников. Занятия в школе ведут 19 педагогов-предметников.