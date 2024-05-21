На проект по сохранению ДЖК Вологды в этом году будет потрачено 27 млн рублей

Региональные власти выделили 27 млн рублей на сохранение вологодского Дворца культуры железнодорожников. Закупка выложена областной организацией «Вологдареставрация», которая наблюдает за ДКЖ, признанным памятником регионального значения. Конкурсные процедуры завершатся 30 мая.

Как сообщает РБК Вологда, в 2002 году ДКЖ стал объектом культурного наследия, поэтому сносить его нельзя. В списке восстановления перечисляются десять проблемных участков: аварийная кровля, чердак, ремонт козырьков, цоколя наружных стен, замена древесины, ремонт сетей и осушение подвала.