Андрей Луценко заявил о мерах поддержки, которые будут приняты на предстоящей сессии

Депутаты Законодательного собрания заслушают отчет врио губернатора Георгия Филимонова на внеочередной сессии, которая состоится 28 мая в «Русском доме». Такое решение приняли депутаты на заседании коллегии областного парламента, в ходе которого также был утвержден проект повестки очередной сессии, которая назначена на 30 мая.

В частности, парламентарии планируют усилить сразу несколько мер поддержки населения. Так, предлагается увеличить размер единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, государственной регистрации создаваемого юридического лица, государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход с 70 000 до 200 000 рублей.

«За счет этих средств можно оплачивать аренду нежилых помещений для ведения бизнеса, проводить модернизацию, реконструкцию и капремонт зданий и сооружений, которые используются для предпринимательской деятельности, а также закупать оборудование и расходные материалы, - рассказал председатель Законодательного собрания Андрей Луценко. – Статистика говорит о том, что подавляющее большинство вологжан, которые получили единовременную финансовую помощь, продолжают предпринимательскую деятельность – с 2019 года их доля не опускалась ниже 93%, а в среднем составляет 97-98%».

Одновременно с размером выплаты, увеличивается и срок, в течение которого гражданин обязан осуществлять деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, юридического лица, крестьянского фермерского хозяйства, налогоплательщика налога на профессиональный доход с одного года до двух лет. При несоблюдении ряда условий выплата подлежит возврату в областной бюджет. Предполагается, что в случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2025 года.

Также на предстоящей сессии депутаты планируют установить 20 ежемесячных стипендий Губернатора области размером 10 тысяч рублей каждая для поощрения спортсменов в возрасте от 14 лет до 21 года, добившихся высоких результатов в спорте в течение года.

При этом будут учитываться результаты выступления на первенствах мира и Европы, юношеских Олимпийских играх, чемпионатах и первенствах России, спартакиадах учащихся и молодежи, всероссийской спартакиаде среди инвалидов, спартакиаде среди сильнейших спортсменов и всероссийской универсиаде.

Еще одна мера поддержки, которая может быть увеличена на предстоящей сессии, касается будущих медиков. Законопроектом, внесенным врио Губернатора области, предлагается повысить размер компенсации расходов на оплату обучения по программам ординатуры начиная с 2024/2025 учебного года со 150 000 рублей до 300 000 рублей.

Все эти законопроекты будут рассмотрены в ходе сессии ЗСО, которая состоится 30 мая.