Ремонтировать тротуары в Вологде будут с принципиально новым подходом

Врио мэра Вологды Андрей Накрошаев рассказал о принципиально новом подходе при ремонте тротуаров в городе. По его словам, новое решение появилось после того, как в начале мая были испытаны тротуары на инвалидных колясках.

«Выводы были сделаны, будем создавать комфортный город для всех», - рассказал Андрей Накрошаев в соцсетях.

По словам врио мэра, у новых тротуаров газон будет ниже ботового камня на 5 см, чтобы земля не вымывалась на тротуар.

«Но главное – меняем подход к занижению тротуара перед пешеходным переходом – делаем плавный спуск для удобства маломобильных вологжан. Те же принципы будут применяться и на остальных участках», - уточнил врио мэра Вологды.

В целом в 2024 году будут отремонтированы 37 участков тротуаров. На их ремонт выделено свыше 100 млн рублей.