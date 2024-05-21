«Ростелеком Лицей» поможет старшеклассникам при подготовке к ЕГЭ и ОГЭ

Ростелеком предоставляет возможность бесплатно закрепить или улучшить знания по основным предметам школьной программы на заключительном этапе подготовки к ОГЭ и ЕГЭ, которые пройдут с 21 мая по 5 июля 2024 года. Это может помочь старшеклассникам повысить уверенность в собственных силах и значительно увеличить шансы на успешную сдачу выпускных экзаменов.

В новом разделе «Экзамены» от «Ростелеком Лицея» собраны демонстрационные варианты ОГЭ и ЕГЭ, аналогичные по структуре будущему экзамену. Для подготовки к ОГЭ доступны математика и русский язык, ЕГЭ — математика, русский язык и обществознание. Каждый предмет содержит пять тренировочных вариантов по 27 заданий в каждом. Бесплатно доступно 15 демовариантов. После выполнения заданий результат оценивается, и ученик получает подробные комментарии. Также в разделе «Экзамены» есть полезные материалы и лайфхаки для успешной сдачи тестов.

«Система тестирования удобна и практически аналогична реальному экзамену. По завершении заданий платформа покажет, где были сделаны ошибки, и оценит остальные результаты», — отметила директор по работе с массовым сегментом вологодского филиала ПАО «Ростелеком» Карина Воропаева.

Для знакомства с возможностями платформы и нового раздела «Экзамены», «Ростелеком Лицей» предоставляет две недели бесплатных занятий по промокоду EXAMEN. До 31 мая 2024 года вологжане смогут улучшить свои знания по основным предметам перед выпускными экзаменами. Программа «Лицея» прошла экспертизу и получила положительную оценку научно-методического совета Агентства стратегических инициатив в партнерстве с Минпросвещения России.

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