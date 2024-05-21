Смертность на дорогах Вологодчины с начала года снизилась на 15,2%

Специалисты сравнили статистику дорожно-транспортных происшествий с аналогичным периодом прошлого года. Для уменьшения количества аварий в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории региона работает комплекс мер, включающий в себя использование квадрокоптера, анонимный чат-бот, расширение сети информационных щитов.

«По результатам реализации данных мероприятий мы фиксируем снижение числа аварий с погибшими на 15,2%. Причинами большинства ДТП по-прежнему остаются опасная манера вождения, нарушение правил дорожного движения, усталость за рулем, алкогольное опьянение, пренебрежение ремнями безопасности со стороны водителей и пассажиров. Эти факторы представляют собой сегодня основную угрозу», – прокомментировал начальник Департамента дорожного хозяйства и транспорта Дмитрий Борисов.

В большинстве случаев ДТП происходят на участках дорог, которые были недавно отремонтированы. Специалисты регулярно выезжают с рейдами в муниципалитеты для контроля ситуации при помощи квадрокоптера. С начала года данным методом зафиксировано 19 нарушений правил дорожного движения, а именно – выезд на полосу встречного движения. По итогу составлены административные протоколы.

Кроме того, в области продолжает работу анонимный чат-бот, куда можно сообщить о пьяном водителе. С начала этого года поступило 357 обращений. По результатам проверки привлечены к ответственности 36 водителей, из них: четыре водителя в состоянии алкогольного опьянения, а два водителя управляли автомобилем без водительского удостоверения.