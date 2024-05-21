В Череповце стартовала борьба с борщевиком

В этом году от борщевика в городе металлургов планируют обработать 200 гектаров. По поручению врио губернатора Георгия Филимонова на эти цели выделены дополнительные средства. Об этом на своей странице ВКонтакте объявил мэр Череповца Вадим Германов.

«За один год борщевик не победить. Специалисты говорят, что необходимо от 5 до 8 лет, чтобы избавится от него раз и навсегда. Порядка 165 Га будут обработаны химикатами, еще 30 Га - механическим способом. Участки проведения работ огорожены сигнальной лентой, чтобы исключить появление там посторонних людей. Потому что заходить в заросли борщевика – идея в принципе плохая, а в обработанные химикатами – опасная для жизни и здоровья», – рассказал Вадим Германов.

Мэр города отметил, что с каждым годом увеличивается число обрабатываемых участков: в этом году их 68. Большинство находятся вблизи городских границ и в районе улицы Матуринской.

Все территории планируют обработать к концу этой недели при условии, что не будет осадков.