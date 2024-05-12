На Вологодчине мошенники предлагают несуществующие льготы под видом энергетиков

Северная сбытовая компания предупреждает о новом виде мошенничества: неизвестные звонят жителям округов и районов Вологодчины, предлагая несуществующие льготы на оплату электроэнергии.

Чаще всего злоумышленники звонят через мессенджер Вайбер и предлагают оформить льготы. Они настоятельно просят клиента сообщить серию и номер паспорта, ИНН, СНИЛС и при возможности зайти на Госуслуги. Поясняют, что после предоставления данных потребителю будет оформлена 20% скидка на оплату электроэнергии и посредством СМС-сообщения присвоен номер электронной очереди на получение льготы.

В компании отметили, что сотрудники ССК никогда не обзванивают клиентов с предложением каких-либо льгот. Льготы на оплату электроэнергии и других услуг ЖКХ оформляются только определённым категориям граждан и только через органы социальной защиты, в МФЦ или через Госуслуги, а не напрямую в энергосбытовой компании. Льгота монетизирована, то есть получают её не как скидку в квитанциях, а в денежном эквиваленте. Если же клиент передал злоумышленникам свои персональные данные, ему необходимо срочно обратиться в правоохранительные органы.