В Вологде запретят поворот с улицы Предтеченской на Советский проспект

С 23 мая в областном центре запрещено поворачивать с улицы Предтеченской налево на Советский проспект. Об этом сообщает Центр по работе с населением в своей группе в соцсети ВКонтакте.

Такое решение было принято на рабочем совещании с исполняющим обязанности мэра Вологды Андреем Накрошаевым.

«По статистике прошлого года это место высокой концентрации ДТП. Поэтому на совещании городского отдела УВД с и. о. мэра Вологды Андреем Накрошаевым было принято решение запретить левый поворот на этом участке на постоянной основе», — рассказал начальник отдела транспорта города Вологды Антон Комяков.