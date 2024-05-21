В Вологде запретят поворот с улицы Предтеченской на Советский проспект

[ Общество ]

С 23 мая в областном центре запрещено поворачивать с улицы Предтеченской налево на Советский проспект. Об этом сообщает Центр по работе с населением в своей группе в соцсети ВКонтакте.

Такое решение было принято на рабочем совещании с исполняющим обязанности мэра Вологды Андреем Накрошаевым.

«По статистике прошлого года это место высокой концентрации ДТП. Поэтому на совещании городского отдела УВД с и. о. мэра Вологды Андреем Накрошаевым было принято решение запретить левый поворот на этом участке на постоянной основе», — рассказал начальник отдела транспорта города Вологды Антон Комяков.

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Фото: Центр по работе с населением Вологды
 

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