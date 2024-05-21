В Вологде стартует бесплатное обучение основам предпринимательской деятельности

«Основы предпринимательской деятельности» - это образовательная онлайн-программа, нацеленная на формирование и развитие предпринимательских компетенций, создание и описание идеи бизнеса, исследование своих потенциальных клиентов, изучение основ трудового законодательства и искусства деловой презентации.
Программа курса состоит из 9 модулей и итогового тестирования:
Модуль 1. Общая характеристика предпринимательской деятельности. Введение в предпринимательскую среду.
Модуль 2. Правовой статус предпринимателя. Правовые основы ведения предпринимательской деятельности.
Модуль 3. Экономический анализ и бизнес-планирование.
Модуль 4. Основы трудового законодательства.
Модуль 5. Основы маркетинга: продукт, продвижение, каналы продаж.
Модуль 6. Бухгалтерский учет и налогообложение.
Модуль 7. Управление малым предприятием.
Модуль 8. Искусство деловой презентации.
Модуль 9. Меры поддержки для предпринимателей.
В ходе обучения участник получат бесплатно методические пособия и итоговый документ: сертификат об обучении.
«Основы предпринимательской деятельности» является обучающей программой, отобранной Министерством экономического развития Российской Федерации в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».