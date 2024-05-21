В Вологде стартует бесплатное обучение основам предпринимательской деятельности

«Основы предпринимательской деятельности» - это образовательная онлайн-программа, нацеленная на формирование и развитие предпринимательских компетенций, создание и описание идеи бизнеса, исследование своих потенциальных клиентов, изучение основ трудового законодательства и искусства деловой презентации.

Программа курса состоит из 9 модулей и итогового тестирования:

Модуль 1. Общая характеристика предпринимательской деятельности. Введение в предпринимательскую среду.

Модуль 2. Правовой статус предпринимателя. Правовые основы ведения предпринимательской деятельности.

Модуль 3. Экономический анализ и бизнес-планирование.

Модуль 4. Основы трудового законодательства.

Модуль 5. Основы маркетинга: продукт, продвижение, каналы продаж.

Модуль 6. Бухгалтерский учет и налогообложение.

Модуль 7. Управление малым предприятием.

Модуль 8. Искусство деловой презентации.

Модуль 9. Меры поддержки для предпринимателей.

В ходе обучения участник получат бесплатно методические пособия и итоговый документ: сертификат об обучении.

«Основы предпринимательской деятельности» является обучающей программой, отобранной Министерством экономического развития Российской Федерации в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».