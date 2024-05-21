Предприниматель попал в черный список за то, что не сделал губернаторские часы

[ Общество ]

Предприниматель попал в черный список за срыв контракта по изготовлению губернаторских часов. В рамках контракта, который был заключен в ноябре 2023 года, предприниматель должен был изготовить часы с надписью «От губернатора Вологодской области» с изображением герба области. Такие часы вручаются при награждении граждан в качестве ценного подарка за заслуги перед регионом.

«Заказчик – КУ ВО «Презентационно-сервисный центр» в одностороннем порядке расторг контракт с индивидуальным предпринимателем после того, как последний не исполнил по нему свои обязательства», - рассказали в региональном УФАС.

Как сообщают вологодские telegram-каналы, заказчик и подрядчик не сошлись во мнении по поводу технологии нанесения на циферблат герба Вологодчины. В результате подрядчик посчитал стоимость метода нанесения герба и на уровне дизайн-проекта предложил ПСЦ расторгнуть контракт, однако заказчик не стал этого делать. Цена госконтракта составляла 1 млн 176 тысяч 999 рублей.

Предприниматель обжаловал решение в суде, однако арбитражный суд оставил решение в силе.

Теперь предприниматель на два года отстранен от участия в госзакупках.

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