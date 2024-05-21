В Шексне местные жители вывели из яйца дикого утенка

Любопытная история произошла в Шексне, где местные жители вывели из яйца дикого утенка. О необычном рождении рассказала районная газета «Звезда».

Голубое яйцо нашла дочка местной жительницы Юлии Милославской еще 7 мая. Девочка сказала, что нашла его недалеко от шлюза.

«Яйцо чуть больше куриного. Просветили его фонариком и поняли, что оплодотворенное. Значит, спасать надо! Позаимствовали инкубатор. Каждый день переворачивали наше яичко, контролировали влажность и температуру. Вчера вечером что-то заскреблось. Подняли крышку, а там маленькая пушистая крошка смотрит на нас и пищит!», - цитирует издание своих земляков.

Шекснинцы решили, что лучшим вариантом будет отнести утенка к сородичам. Как оказалось, стая уток плавала в пруду около церкви, где рядом с уткой плавал маленький утенок.

Правда, к сородичам подкидыш примкнул не сразу. Как рассказали Милославские, его пришлось кидать в воду минут 15, чтобы к нему подплыли утки. В конечном итоге утиная стая его окружила, но уже через несколько минут все вместе уплыли в ближайшие заросли травы.