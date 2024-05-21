Вологжан приглашают в банки обменять накопившиеся монеты

Вологжане могут обменять в банках накопившиеся дома монеты. Центробанк анонсировал старт акции «Монетная неделя», во время которой в банк можно сдать любое количество накопившейся мелочи, а взамен зачислить деньги на счет, либо получить бумажные деньги.

«Банк России каждый год выпускает в обращение большое количество монет. При этом их часть, особенно низких номиналов, не возвращается в оборот – оседает в копилках или теряется. Оставаясь, как и банкноты, полноправным платежным средством, монеты необходимы магазинам, общественному транспорту. Проведение акции поможет вернуть в оборот мелочь, скопившуюся у граждан, и сократить затраты на ее чеканку. В ходе предыдущей кампании осенью прошлого года жители и гости региона сдали в банки почти 378 тыс. монет (массой 1,8 т) на общую сумму около 2 млн рублей», – рассказал управляющий отделением Вологда Северо-Западного ГУ Банка России Алексей Щербинин.

Для удобства граждан на сайте монетнаянеделя.рф есть список банков, где будут принимать монеты, а также условия обмена.

В ЦБ также предупредили, что необходимо уточнять информацию по условиям обмена в каждом конкретном случае.