Грузовик смял китайский паркетник в Грязовецком округе

В Грязовецком округе грузовой Исузу врезался в стоящий на проезжей части китайский паркетник Хавейл. Происшествие случилось накануне на 387-м километре автодороги Москва-Архангельск.

Как пояснили в региональном УМВД, после столкновения паркетник въехал под полуприцеп ДАФ.

«В результате ДТП пострадали пассажиры легкового автомобиля Хавейл - женщина 1977 года рождения (сидела на переднем пассажирском сидении) и ребенок 2018 года рождения, который находился в детском удерживающем устройстве сзади с правой стороны», - уточнили в УМВД.

Пострадавшие были доставлены в ярославскую больницу. Обстоятельства ДТП уточняются.