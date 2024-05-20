Огромный коровник строят в Междуречье

Новый животноводческий комплекс строит в Междуреченском округе племзавод-колхоз «Аврора». Первую очередь строительства завершат уже в этом году, а окончание намечено на 2025 год.

«Здание коровника занимает площадь около 6 000 квадратных метров. Для него мы изготовили весь требуемый объем клееной балки за короткий срок – уложились в четыре дня. Длина наших изделий для проекта – шесть метров. Строители монтируют конструктив за один месяц. Готовое здание выглядит очень эффектно. Клееная балка отлично подходит для объектов животноводства по своим эксплуатационным свойствам – она выдерживает различные агрессивные среды. К тому же она дополнительно покрывается специальными защитными составами – в качестве предусмотренной нормативами противопожарной меры. На фоне металлических конструкций, подверженных коррозии, срок эксплуатации аналогичных деревянных изделий значительно больше. Наряду с эксплуатационными преимуществами имеется и экономический эффект – конечная конструкция с применением клееной балки получается дешевле, - отметил генеральный директор АО «Сокольский ДОК» Константин Пастухов.

Наряду с животноводческими фермами клееная балка может успешно применяться при возведении конных манежей, зернохранилищ, складов сена, минеральных удобрений и химикатов. Подобные проекты широко представлены в мировой практике, в России же это направление только начинает развиваться.

Активное строительство сельскохозяйственных объектов ведётся на фоне поддержки отрасли со стороны государства. В Вологодской области действуют 34 меры господдержки сельхоз товаропроизводителей - 16 федеральных и 18 региональных.

«Агропромышленный комплекс Вологодской области, который включает 148 сельскохозяйственных организаций, почти 160 крестьянско-фермерских хозяйств и более 260 организаций пищевой и перерабатывающей промышленности, сейчас активно развивается - в том числе благодаря усилению господдержки отрасли. За 4 месяца 2024 года объем господдержки сельхозтоваропроизводителей и предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности составил 1,7 млрд. рублей (43,6% годового объема), в том числе за счет средств федерального бюджета - 0,6 млрд. рублей (35%), за счет средств областного бюджета 1,1 млрд. рублей (65%). Из 1,7 млрд. рублей 95,9% объема господдержки или 1,62 млрд. рублей направлено сельхозтоваропроизводителям области, более 70 млн. рублей направлено предприятиям переработки. На 2024 год предусмотрена господдержка АПК по 34 направлениям государственной программы Развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Вологодской области и 2 направлениям государственной программы Комплексного развития сельских территорий Вологодской области. Подача документов на получение субсидии за счет средств федерального бюджета осуществляется на Портале мер государственной поддержки системы «Электронный бюджет», - рассказал первый заместитель губернатора вологодской области Юрий Умеренко.

Кроме того, в Вологодской области начинается большая работа по введению в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения: за 4 месяца 2024 года этот показатель составил 153,9 гектар земли.