Около 80 000 человек посмотрели прямую трансляцию фестиваля боевых искусств

[ Общество ]

Около 80 000 человек посмотрели прямую трансляцию Международного фестиваля боевых искусств, который прошел в минувшие выходные в Череповце. Фестиваль объединил лучших спортсменов России и Китая.

«В Международном Фестивале боевых искусств в Череповце приняли участие свыше 600 спортсменов из России и Китая. Это действительно грандиозный по масштабу праздник спорта, благодаря которому мы продолжаем идти по пути раскрытия потенциала боевых искусств – в том числе ушу – как флагмана развития двустороннего культурно-гуманитарного сотрудничества России и Китая», - рассказал врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов на своей странице в соцсетях.

Прямую трансляцию фестиваля вели «Канал 12», паблик «Вологодская область» ВКонтакте, официальный канал мэрии Череповца, сайт правительства области и официальный паблик Череповца ВКонтакте. Прямой эфир на всех ресурсах посмотрели около 80 тысяч зрителей. Международный фестиваль боевых искусств был приурочен к 30-летию Череповецкого центра боевых искусств и 75-летию установления дипломатических отношений между Россией и Китаем.

Почетными гостями праздника стали советник по культуре посольства КНР в России Фэн Литао, врио губернатора региона Георгий Филимонов и заместитель губернатора Александр Поветкин.

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