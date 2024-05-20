Депутат Гордумы Вологды сложит полномочия

Депутат городской Думы Вологды Елена Земчихина не будет баллотироваться на предстоящих выборах в Думу. В видеообращении, которое появилось на странице Земчихиной в соцсетях, она пояснила, что 10 лет депутатской деятельности – это достаточно.

«Я считаю, что 10 лет депутатской деятельности – это достаточно. Мне непросто далось решение не идти в третий раз на выборы депутатов городской Думы. Но оно сделано по ряду причин. Сделано много по благоустройству района и поддержке социальных акций и проектов. Многое не сделано еще. Снимаю с себя ответственность? Нет. Совместно работать? Да», - рассказала Елена Земчихина.

Елена Земчихина дважды избиралась в состав городской думы Вологды – в 2014-м и 2019-м годах. Как указано на сайте Гордумы, Земчихина входит в состав постоянного комитета городской Думы по социальной политике.