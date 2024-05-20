Ответственные за благоустройство появятся во всех муниципалитетах области

В Вологодской области появятся ответственные за реализацию проектов по благоустройству территорий. В регионе начало работу Главное управление содержания территорий, которое ежемесячно будет формировать сводный доклад о реализации программ благоустройства.

«Одной из задач, которую мы ставили управлению содержания территорий – это реагирование на обращения граждан, фиксация всех выявленных нарушений в проводимых по благоустройству региона работах. Обращений от жителей поступает много, поэтому коллегам в городах и муниципальных образованиях области необходимо усилить работу. В каждом муниципалитете определят ответственного за реализацию проектов по благоустройству и содержанию дворовых и общественных территорий», - рассказала заместитель губернатора Вологодской области Евгения Мазанова.

В настоящее время еженедельно фиксируется до 400 обращений от вологжан. Много подобных обращений связаны с озеленением и содержанием дворов и общественных пространств.

По сообщению пресс-службы врио губернатора, сейчас в Вологодской области ведутся работы по благоустройству 184 дворовых и 63 общественных территорий. Итогом контрольных выездов на объекты специалистов управления стали 148 замечаний к проводимым работам. Большая часть несоответствий работ стандартам устраняется подрядчиками в рабочем порядке.