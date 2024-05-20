В Вологодской области предприятие-фантом производило молочную продукцию

В Вологодской области управление Россельхознадзора обнаружило предприятие-фантом, производящее молочную продукцию. Фантомное предприятие было выявлено после проверки КФХ Абзаков Ф.М, зарегистрированного на территории Бабушкинского округа. В мае в систему ФГИС «Меркурий» от имени крестьянского хозяйства были оформлены документы на переработку 2,9 тонн сливочного масла и 5 тонн топленого масла из молока, произведенного этим хозяйством.

Однако выяснилось, что в деятельность крестьянского хозяйства в соответствии с ОКВЭД производство молочной продукции не входит. Также было установлено, что в систему вносились сведения от имени человека, который умер в 2018 году.

«По информации, полученной от Бабушкинской районной ветеринарной станции, было установлено, что по заявленному месту фактического осуществления деятельности КФХ располагается одноэтажная деревянная постройка, деятельность хозяйствующим субъектом по производству и обороту сырого молока и молочной продукции не ведётся, — следовательно, площадка является фантомной», - уточнили в управлении Россельхознадзора.

После проверки площадку исключили из реестра ФГИС ВетИС с пометкой «фантомная». Материалы проверки переданы в региональное УМВД.