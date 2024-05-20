В Устюженском округе оштрафован подрядчик, не поставивший ФАП

[ Общество ]

На 90 тысяч рублей оштрафовали подрядчика за неисполнение контракта на поставку ФАПа. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры по Вологодской области.

Прокуратура Устюженского района установила, что на основании государственного контракта, заключенного бюджетной медицинской организацией, индивидуальный предприниматель обязался поставить фельдшерско-акушерский пункт на территорию округа. Стоимость контракта составила 3,6 млн рублей.

Однако предприниматель не выполнил обязательства в установленный срок, ФАП не был поставлен, в эксплуатацию не введен.

В связи с этим прокуратура возбудила дело об административном правонарушении. По результатам его рассмотрения виновному лицу назначено наказание в виде штрафа в размере 90 тысяч рублей.

В настоящее время медучреждением заключен новый контракт на поставку ФАПа. Исполнение условий контракта находится на контроле прокуратуры района.

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ФАП госконтракт штраф
 

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