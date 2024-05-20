В Вологодском округе начинается ремонт спорткомплекса «Олимп»

[ Общество ]

На этой неделе стартует ремонт спортивного комплекса "Олимп" в поселке Майском Вологодского округа. Об этом сообщил глава округа Игорь Быков в своих соцсетях.

«Олимп» – самый крупный спортивный объект в сельской местности в Вологодской области. Здесь занимаются более 700 детей и взрослых. Средства на ремонт выделены по поручению врио губернатора Георгия Филимонова.

«Встретился с представителями подрядной организации, чтобы уточнить ряд работ по фасаду, водосточной системе и кровле здания. Есть мысли сделать внешний вид спорткомплекса цветным и ярким», – рассказал Игорь Быков.

В течение этого года также обновят спортивный зал, раздевалки и другие внутренние помещения ФОКа. Эти работы завершат до начала учебного года.

Кроме того, сейчас готовится документация по капитальному ремонту большого и малого бассейнов, который также начнется в этом году, а завершится в 2025 году.

Теги:
Олимп Майский капремонт
Фото: Игорь Быков
 

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