Спустя 16 лет череповчанин предстанет перед судом за убийство

Следственным отделом по городу Череповец СУ СК России по Вологодской области завершено расследование уголовного дела в отношении 52-летнего мужчины. Он обвиняется в убийстве, совершенном весной 2008 года.

В марте 2008 года у подъезда дома на улице Чкалова в городе металлургов было обнаружено тело 31-летнего местного жителя с колото-резаными ранениями. В то время установить преступника по горячим следам не удалось, поэтому производство по делу приостановили. Несмотря на это, работа по раскрытию преступления прошлых лет продолжалась. Аналитическая группа повторно изучила материалы, и расследование возобновили.

Следователи допускали версию расправы с потерпевшим из-за долгов от участия в азартных играх. У преступления был очевидец, который увидел встречу потерпевшего с неизвестным мужчиной в своем подъезде незадолго до смерти. На основании свидетельских показаний составили портрет подозреваемого. Мужчина был установлен и доставлен к следователю. После тщательного анализа всех доказательств и проверки подозреваемого на полиграфе, его причастность доказали. Фигурант признался в содеянном. Позже свои признательные показания он подтвердил на месте.

По версии следствия, ранее неоднократно судимый мужчина, будучи в состоянии опьянения, нанес потерпевшему более 10 ударов ножом, испытывая к нему личную неприязнь из-за наличия карточного долга.

Собранные следствием доказательства признаны прокурором достаточными для утверждения обвинительного заключения и передачи уголовного дела в суд для рассмотрения по существу.