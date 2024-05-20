В Череповце отремонтировали крыши двух детских садов

О первых результатов программы ремонтов школ и детских садов рассказал мэр Череповца Вадим Германов на своей странице в соцсети ВКонтакте.

В детских садах №36 и №46 завершен ремонт крыш, который коснулся не только основных зданий, но и хозяйственных построек. Состояние кровли было неудовлетворительным, на что указывает бурная растительность, выросшая за годы отсутствия ремонта.

Помимо этого, в школе №2 полностью отремонтировали один из туалетов. Заменили сантехнику, освещение, напольную плитку и установили новые перегородки, которых ранее не было.