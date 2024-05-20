В Череповце отремонтировали крыши двух детских садов

[ Общество ]

О первых результатов программы ремонтов школ и детских садов рассказал мэр Череповца Вадим Германов на своей странице в соцсети ВКонтакте.

В детских садах №36 и №46 завершен ремонт крыш, который коснулся не только основных зданий, но и хозяйственных построек. Состояние кровли было неудовлетворительным, на что указывает бурная растительность, выросшая за годы отсутствия ремонта.

Помимо этого, в школе №2 полностью отремонтировали один из туалетов. Заменили сантехнику, освещение, напольную плитку и установили новые перегородки, которых ранее не было.

«Всего в этом году на обновление и модернизацию зданий сферы образования Череповца из областного бюджета по поручению врио Губернатора Георгия Филимонова выделено 370 миллионов рублей. На эти средства заменим 865 окон в школах и 838 - в садах, отремонтируем 11 крыш и 43 школьных туалета», - рассказал Вадим Германов.

Теги:
ремонт школа детские сады
Фото: Вадим Германов
 

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