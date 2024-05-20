Вологжане одержали победу на соревнованиях по стрельбе из пневматического оружия

Вологжане завоевали медали Всероссийских соревнований по стрельбе из пневматического оружия. Открытый кубок страны проходит в эти дни в селе Игнатово Московской области.

Стрелки спортивной школы олимпийского резерва «Витязь» Александра Снопикова и Илья Марсов одержали победу в упражнении «пневматическая винтовка, дистанция 10 м, пара смешанная». Второе место заняла пара из Санкт-Петербурга - Виктория Миронова и Иван Шишкин.

В финале с участием спортсменов иностранных государств спортсмены в золотом медаль-матче поменялись местами. Виктория Миронова и Иван Шишкин первые, Александра Снопикова и Илья Марсов - вторые. Татьяна Харькова и Артём Григорян завоевали еще одну «бронзу». Вторыми бронзовыми призерами стали спортсмены из Республики Беларусь, Мария Мартынова и Илья Чергейко.

Среди юниоров в стрельбе из пневматического пистолета победу одержал Богдан Панфилов, для которого эта награда стала уже второй. В стрельбе из малокалиберного произвольного пистолета на дистанции 50 метров среди юниорок 2 место заняла Матвеева Екатерина. Оба спортсмена занимаются в СШОР №4 Череповца.

Соревнования завершатся 23 мая.