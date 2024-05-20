В Вологде сгорел расселенный дом на Рабочей

[ Происшествия ]

Пожар произошел сегодня, 20 мая, в начале часа ночи в областном центре, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Вологодской области.

На место происшествия по адресу: улица Рабочая, д 4 выехали 9 единиц техники и 28 человек личного состава. Возгорание произошло в деревянном двухэтажном здании. Потушить огонь удалось на площади 400 квадратных метров. Пожар уничтожил кровлю, чердачные помещения, а также повреждены внутренние помещения.

Специалисты органов дознания МЧС России рассматривают две причины возгорания: неосторожное обращение с огнём со стороны неустановленных лиц и поджог.

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