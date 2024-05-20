Погода на этой неделе будет меняться от заморозков до жары

Вологодские синоптики дали прогноз на предстоящую неделю. По их словам, сегодня регион пересечет холодный фронт, после прохождения которого начнется полярное вторжение.

Уже в ночь на вторник ночные температуры резко упадут, днем воздух прогреется до +18 градусов.

В ночь на среду в ряде районов области возможны заморозки, а днем столбики термометров будут показывать от +14 градусов на востоке до +17 градусов в центре и на западе.

«Ночь на четверг станет самой холодной на неделе, заморозки прогнозируются практически повсеместно, наиболее сильные на востоке региона - до -4 градусов. В дневные часы столбики термометров повысятся до +18 градусов», - рассказали в вологодском Гидрометцентре.

Благодаря антициклону, осадков до конца недели не предвидится, а в выходные, по предварительным данным, температура воздуха поднимется до +29 градусов.