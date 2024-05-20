Осановская роща победила в голосовании за благоустройство общественных пространств

Осановская роща победила в голосовании проекта «Формирование комфортной городской среды». Второй этап благоустройства рощи пройдет в 2025 году.

«Всего в голосовании за объекты благоустройства на 2025 год приняли участие 44500 вологжан. Оно проходило на сайте 35.gorodsreda.ru, также в городе работали волонтеры. За Осановскую рощу проголосовали более 8700 человек. На втором месте – сквер 825-летия Вологды, на третьем – территория парка Мира со стороны Заречья. В этом году в городе благоустраивают сразу 7 общественных пространств», – рассказал врио мэра Вологды Андрей Накрошаев.

Во время второго этапа благоустройства в Осановской роще будут проведены работы по озеленению, очистке реки и пруда, возле которых будут организованы зоны отдыха. Также предусмотрено обустройство спортивной поляны, экотроп, пешеходных дорожек, дополнительного освещения и общественного туалета.

Концепция была разработана лабораторией развития городской среды и прошла обсуждения с экспертами и горожанами, - сообщает пресс-служба администрации города.