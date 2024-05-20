Вологодские врачи пришили мужчине отрезанную циркуляркой руку

Врачи областной больницы пришили руку, которую мужчина отрезал циркулярной пилой. Операция была проведена в областной клинической больнице.

«Была сшита локтевая артерия, а кисть зафиксирована спицами. Операция длилась 2,5 часа. Жизнеспособность кисти врачам удалось восстановить. Спустя 6 дней мужчину выписали на амбулаторное лечение. Теперь ему предстоит ряд операций по восстановлению функций кисти, сухожилий и нервов», - сообщает департамент здравоохранения области.

В сообщении также говорится, что сложнейшую операцию провели травматолог, руководитель травматологического центра Сергей Зуев, сердечно-сосудистый хирург Сергей Столетов и врач-анестезиолог-реаниматолог Максим Казарин.

У врача Сергея Зуева это была вторая подобная операция за 23 года.