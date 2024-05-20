Вологодское «Динамо» уступило одному из лидеров чемпионата

Футболисты вологодского «Динамо» на выезде уступили одному из лидеров чемпионата. Матч 7-го тура второй футбольной лиги дивизиона «Б» между московским «Динамо-2» и вологодским «Динамо» завершился со счётом 3:1 в пользу столичной команды. Единственный мяч в составе вологжан забил Владислав Беляев, для которого этот гол стал вторым в сезоне.

«Хочу поблагодарить свою команду, они большие молодцы. Считаю, что тот результат, который был зафиксирован в конце, не совсем, так скажем, как развивалась игра. Но грубые судейские ошибки повлияли на ход матча», - отметил на послематчевой пресс-конференции главный тренер вологодского «Динамо» Рудольф Чесалов.

Следующий матч вологжане проведут 26 мая. Так же будет гостевой поединок против «Твери».