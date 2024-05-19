15-летняя девушка погибла В ДТП с питбайком в Череповецком районе

В Череповецком районе произошло ДТП с питбайком, в котором погибла 15-летняя девушка. Авария случилась накануне вечером в деревне Новая Мусорского сельского поселения.

По данным УМВД России по Вологодской области, 24-летний молодой человек на питбайке BRZ XSY-LIFE без госномеров не справился с управлением и врезался в столб, после чего съехал в кювет.

В результате ДТП сам водитель питбайка доставлен в кому, а его пассажирка, 15-летняя девушка скончалась по пути в больницу. Сообщается, что оба были без спецэкипировки.