Монахи Шаолиньского монастыря показали череповчанам легендарные умения

В Череповец приехали монахи Шаолиньского монастыря китайской провинции Хэнань, которые уже провели первые показательные выступления. Сегодня в городе металлургов открывается международный фестиваль боевых искусств.

«Наше первое посещение Суншань Шаолинь было в 1995 году на 1500-летие празднования монастыря Шаолинь. Это невероятное место, которое хранит тысячелетние секреты боевого искусства и оздоровительных систем. Мы думаем, что нынешний визит гостей из Шаолиня в Череповец даст еще более мощный толчок развитию нашей дружбы. Надеемся, что развитие ушу в нашем регионе благодаря таким визитам будет более интенсивным», - сказал директор Череповецкого центра боевых искусств Юрий Филимонов.

Накануне мастера ушу провели первые мастер-классы для воспитанников Череповецкого Центра боевых искусств.

«В этом году отмечается 75-летие установления дипломатических отношений между Россией и Китаем. Для нас посетить Россию, Череповец – это большая честь. Мы чувствуем теплое отношение к нам российского народа, череповчан и очень благодарны за это. Вместе с вами мы будем развивать ушу и крепкую дружбу между нашими великими странами», - цитирует старшего монаха монастыря Шаолинь Янь Шао пресс-служба врио главы Вологодской области Георгия Филимонова.

Также в Череповец накануне прибыла национальная сборная России по ушу во главе с двукратной чемпионкой мира, Заслуженным мастером спорта России Дарьей Тарасовой. Участие в фестивале примут мастера спорта из Воронежа, Москвы, Санкт-Петербурга, Вологды и Череповца.