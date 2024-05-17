Врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов вручил награды победителям школьных олимпиад. Ученикам были вручены памятные подарки, сертификаты победителей и призеров. Награждение прошло в креативном пространстве «Салют, молодежь!» Вологды.

«Я очень рад, что на нашей родной земле такое количество призеров и победителей олимпиад. В том числе по достаточно редким дисциплинам для регионов России. По китайскому языку, например. Вы - те люди, которые становятся архитекторами новой реальности, своими руками меняете мир, потому что интеллект - это то, что двигает вперед цивилизацию и науку», - сказал врио губернатора.

Как сообщает пресс-служба Георгия Филимонова, всего в школьном, муниципальном и региональном этапах олимпиады приняли участие 77 тысяч школьников из Вологодской области. 90 из них победители в региональном этапе, 20 завоевали дипломы победителей и призеров заключительного этапа.

Впервые вологодский школьник стал призером заключительного этапа по китайскому языку. Победители или призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников могут поступить без вступительных испытаний в любой ВУЗ на направление, соответствующее профилю олимпиады.

Также в этом году в регионе увеличены призовые выплаты победителям и призерам Всероссийской олимпиады, а также их педагогам-наставникам: по 500 тысяч рублей получат победители заключительного этапа и их наставники, по 300 тысяч рублей - призеры олимпиады и их наставники.