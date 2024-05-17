На ремонт 5-километрового участка дороги у Череповца выделят 522 млн рублей

На ремонт участка дороги протяженностью 4,7 км будет выделено более полумиллиона рублей. Объявление о начале аукциона появилось на сайте RosTender.info.

«Казенное учреждение Вологодской области «Управление автомобильных дорог Вологодской области» принимает заявки на участие в тендере до 3 июня. Начальная цена контракта составляет 522 млн рублей из средств областного бюджета», - говорится в сообщении.

За эту сумму подрядчик должен отремонтировать автомобильную дорогу с асфальтобетонным покрытием и капитальным типом дорожной одежды, которая относится к категории IБ.

Расчетная скорость движения автомобильного транспорта на этом отрезке составляет 60 км/ч. Сдать объект подрядчик должен в конце сентября 2025 года.