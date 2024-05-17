Житель Тарноги хотел познакомиться с девушкой, но в итоге стал мошенником

[ Общество ]

19-летний житель Тарноги через соцсети хотел познакомиться с таинственной незнакомкой, которая поставила лайк на его странице в соцсетях. Молодой человек решил с ней познакомиться. Однако девушка неожиданно предложила несложный заработок.

Парню нужно было ездить по разным населенным пунктам восточной части Вологодской области, забирать деньги, переводить их на карту, а часть забирать себе в качестве вознаграждения.

«По словам парня» он не сразу понял, что делает что-то противозаконное. Но когда осознал, то остановиться не смог - ему нужны были деньги. В двух районных судах Вологодской области уголовные дела в отношении тарножанина уже рассмотрены», - рассказали в пресс-службе судов.

Как выяснилось, молодой человек работал курьером, забирая деньги у потерпевших, которых «разводили» жулики.

В результате по приговорам двух судов – Великого Устюга и Нюксеницы он получил два года колонии общего режима. Также ему нужно выплатить потерпевшим более 750 тысяч рублей.

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