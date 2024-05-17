Из-за халатности работника в Вологде загорелся списанный автобус

[ Происшествия ]

Происшествие случилось вчера около 11 часов утра на улице Мудрова, д. 31 на территории ПАТП №1 в областном центре, сообщает пресс-службу ГУ МЧС России по Вологодской области.

Работник, занимавшийся утилизацией автобуса, проводил огневые работы. При этом он не удостоверился, что на корпусе транспорта не осталось горючих материалов. В результате этого возник пожар.

На место выехали 7 огнеборцев и 2 единицы техники. Огонь удалось потушить на площади пять квадратных метров.

Причиной возгорания специалисты считают нарушение требований пожарной безопасности.

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