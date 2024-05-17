Скандинавский антициклон будет определять погоду в выходные дни

Скандинавский антициклон, к которому с сегодняшнего дня перешла погодная инициатива, будет определять погоду в субботу и в воскресенье в Вологодской области.

По информации вологодского Гидрометцентра, в ночные часы антициклональный характер погоды будет способствовать выхолаживанию воздуха, в восточных районах не исключены слабые заморозки. Днем благодаря майскому солнцу воздух будет прогреваться до 23 градусов тепла.

В понедельник утром в регион устремятся теплые воздушные массы, но уже днем, начиная с запада, пройдет холодный фронт, который принесет ливни, возможны грозы.