В Вологде открылась всероссийская выставка керамики «Свобода формы»

[ Культура ]

В галерее современного искусства «Красный мост» открылась выставка керамики «Свобода формы». Это первый всероссийский проект галереи. Экспозиция объединила работы более 70 художников из Владивостока, Калининграда, Белгорода, Иркутска, Новосибирска, Москвы, Санкт-Петербурга, Вологды, Череповца и других городов России.

В одном выставочном пространстве зритель увидит и серию работ, вдохновленную московскими изразцами конца XVII – начала XVIII веков, и инсталляцию «Культурный слой», которую заполонили художественно смятые одноразовые стаканчики – правда, созданные не из привычного нам пластика, а из глины.

Экспозиция иллюстрирует размышления о важнейших аспектах искусства: свободе и границах художественного самовыражения и особенностям работы с пластическими материалами, будь то глина или фарфор. Выставка показывает широкой аудитории многообразие содержания и форм работы с керамикой, объясняет интерес художников и ремесленников к высокотемпературным дровяным обжигам и концептуальным экспериментам. Гости увидят керамические объекты, скульптуры, инсталляции.

Посмотреть работы можно до 30 июня по адресу: Вологда, ул. Набережная VI Армии, 143.

12+

Теги:
выставка керамика Красный мост
Фото: cultinfo
 

Последние новости

Скандинавский антициклон будет определять погоду в выходные дни
В череповецкой школе учитель труда развращал учеников
В Вологде открылась всероссийская выставка керамики «Свобода формы»
В Нюксенском районе машина перевернулась, наехав на сбитого лося
Череповчанин завоевал серебро кубка России по пулевой стрельбе
5 тысяч школьников и студентов Вологодчины будут трудоустроены этим летом
Предприятие-фантом по производству рыбной продукции обнаружено в Вологде
На Вологодчине подведены итоги голосования за объекты благоустройства
В центре Вологде неизвестный хулиган «шлепал» женщин
В Вологде с сегодняшнего дня перекрывается участок улицы Некрасова