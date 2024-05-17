В Вологде открылась всероссийская выставка керамики «Свобода формы»

В галерее современного искусства «Красный мост» открылась выставка керамики «Свобода формы». Это первый всероссийский проект галереи. Экспозиция объединила работы более 70 художников из Владивостока, Калининграда, Белгорода, Иркутска, Новосибирска, Москвы, Санкт-Петербурга, Вологды, Череповца и других городов России.

В одном выставочном пространстве зритель увидит и серию работ, вдохновленную московскими изразцами конца XVII – начала XVIII веков, и инсталляцию «Культурный слой», которую заполонили художественно смятые одноразовые стаканчики – правда, созданные не из привычного нам пластика, а из глины.

Экспозиция иллюстрирует размышления о важнейших аспектах искусства: свободе и границах художественного самовыражения и особенностям работы с пластическими материалами, будь то глина или фарфор. Выставка показывает широкой аудитории многообразие содержания и форм работы с керамикой, объясняет интерес художников и ремесленников к высокотемпературным дровяным обжигам и концептуальным экспериментам. Гости увидят керамические объекты, скульптуры, инсталляции.

Посмотреть работы можно до 30 июня по адресу: Вологда, ул. Набережная VI Армии, 143.

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